Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal modernizará los equipos de control migratorio en los aeropuertos del País para agilizar el ingreso de turistas y reforzar la vigilancia de las entradas y salidas del territorio nacional.

En conferencia, la Mandataria explicó que la actualización se financiará con recursos del derecho de no residente, cuyo monto previsto para 2027 fue reducido a la mitad respecto de la propuesta original.

«Se va a agilizar, principalmente todas las entradas, pero particularmente en aeropuertos, vamos a actualizar todos los equipos que muchos de ellos ya son muy antiguos», afirmó.

Sheinbaum señaló que la modernización permitirá reducir las filas de pasajeros en los aeropuertos y mejorar los controles migratorios.

«Eso va a permitir agilizar las entradas en los aeropuertos, que no haya colas y al mismo tiempo, pues tener mayor control», sostuvo.

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el derecho de no residente será de 175 pesos y que los recursos se concentrarán en el Instituto Nacional de Migración.

La funcionaria dijo que la medida busca modernizar los procesos de entrada y salida de visitantes internacionales, tanto en aeropuertos como en puertos marítimos.