El Municipio de Aguascalientes avanza en la pavimentación con concreto hidráulico de ambas calzadas de la calle Viñedos Rivier, en el fraccionamiento Cartagena, obra en la que se destinan 11.4 millones de pesos.

El presidente municipal, Leo Montañez, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos que se ejecutan en el tramo comprendido entre las calles Salvador Martínez y Andrea, donde la intervención contempla una superficie cercana a los 5 mil metros cuadrados.

Miguel Ángel Huízar Botello, secretario de Obras Públicas Municipales, informó que los recursos destinados a la obra provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

Además de la colocación de concreto hidráulico, el proyecto incluye la construcción de guarniciones y banquetas, instalación de guía táctil, rampas de accesibilidad y vehiculares, así como trabajos en las redes de agua potable y alcantarillado.

También se contempla la renovación y construcción de tomas y descargas domiciliarias, pozos de visita, pintura en guarniciones y señalización de cruces peatonales.

De acuerdo con la autoridad municipal, la intervención busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes de esta zona de la capital, además de contar con infraestructura vial de mayor durabilidad.

Durante el recorrido acompañaron al alcalde el diputado Humberto Montero de Alba y los regidores Leslie Atilano Tapia y Juan Antonio González Guerrero.