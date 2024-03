En un esfuerzo por regularizar y unificar la información relativa a la nómina estatal, la Secretaría de Administración ha iniciado un ambicioso proyecto de credencialización dirigido a su personal, el cual asciende a 36 mil trabajadores. Hasta el momento, se ha logrado un progreso del 60%, según declaró Raquel Soto Orozco, titular de la dependencia.

El nuevo sistema de identificación no solo simplificará la verificación de la identidad del personal en contacto directo con la población, en actividades como campañas de vacunación y la prestación de otros servicios públicos, sino que también reforzará la seguridad al impedir la intervención de intermediarios no autorizados.

La credencial proporciona datos esenciales, como el lugar de trabajo, la indicación de si el titular es donante de órganos, su tipo de sangre y su posición dentro de la administración. Incorpora además un código QR que vincula a documentos relevantes, tales como recibos de nómina y convenios de colaboración, marcando un avance tecnológico para la administración pública.

Se prevé que el proceso de credencialización finalice a finales de abril de 2024, con un costo aproximado de 175 pesos por credencial. Esta iniciativa no solo facilitará la identificación del personal en sus respectivos lugares de trabajo, sino que optimizará la gestión interna del Estado, evidenciando el compromiso del gobierno hacia sus empleados y la población a la que sirven.

La Secretaría de Administración tiene como meta completar la credencialización del personal del sector salud para finales de este mes, para luego avanzar hacia el sector educativo, incluyendo instituciones como Conalep y Cecytea, donde los profesionales recibirán su identificación directamente en sus respectivas sedes.