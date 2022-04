Establecimientos enfocados a la venta de alimentos, continúan presentando complicaciones para evolucionar a la digitalización, pues en gran parte no pueden acceder al uso de las mencionadas herramientas al resultar en algunos casos un costo que no puede solventar.

A pesar de que se ha puesto de moda realizar pedidos de alimentos por medio de apps especializadas, aún un número importante de establecimientos del giro no logran ser convencidos de utilizar dichas alternativas.

El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) José Álvarez, detalló que el principal obstáculo es en parte las altas comisiones de las apps, lo que implicaría para algunos restauranteros tener que hacer ajustes a sus respectivos costos de los platillos, algo que al final repercutiría contra los clientes.

En otros casos es el mismo desconocimiento sobre los beneficios que pudiera significar el hecho de que los comercios estén digitalizados.

En ese sentido, explicó que existen otros establecimientos que se promocionan vía redes sociales o por su parte realizan entrega a domicilio contratando personal especial para dicha encomienda.

De la misma manera, indicó que con la pandemia se logró implementar otra alternativa, como han sido los pedidos que son recogidos en los establecimientos por los mismos clientes. Lo importante dijo, es que continuamente el sector restaurantero se encuentra innovando esperando que en corto plazo un número importante de establecimientos logren dar el paso al uso de la tecnología y consolidar sus respectivos negocios.

“Existen varias herramientas para que los negocios puedan darse a conocer, a veces el presupuesto o hasta el desinterés o miedo llegan a limitar su explotación. Esperemos que en poco tiempo por cada diez negocios sean hasta seis o siete los que estén ofreciendo sus servicios por internet”, expresó.

José Álvarez. Presidente estatal de Canirac.

¡Participa con tu opinión!