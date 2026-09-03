Con la participación voluntaria de jóvenes modelos y la presentación de prendas que estuvieron disponibles para su venta, se realizó la Segunda Pasarela Teletón, organizada con el propósito de recaudar recursos para apoyar a las niñas y los niños atendidos en el CRIT Aguascalientes, informó su director, Paulo César Mercado Luna.

El evento tuvo un doble beneficio, pues, además de promover la convivencia y la participación de las familias, los artículos modelados fueron puestos a la venta en la Tienda Teletón. Los ingresos obtenidos se destinan a atender diferentes necesidades de los pacientes, como apoyos para transporte y alimentación, así como a la adquisición de herramientas y otros elementos relacionados con los procesos de rehabilitación de las niñas y los niños.

En la pasarela participaron jóvenes provenientes de distintas agencias de modelos, quienes colaboraron de manera voluntaria y aportaron su tiempo y talento en apoyo a la causa. La jornada también incluyó actividades relacionadas con la elección de Ángel Ceballos García y Fátima Sofía Sánchez como rey y reina del CRIT 2026, distinciones que se obtienen mediante votaciones a través de redes sociales. Los menores que recibieron estos reconocimientos participarán posteriormente en la ceremonia de coronación de la reina de la Feria Nacional de San Marcos.

El director del CRIT Aguascalientes señaló que este tipo de actividades contribuye a generar espacios de convivencia e inclusión para los pacientes y sus familias, además de fortalecer la participación de la sociedad en favor de las personas atendidas por la institución.

Respecto a la recaudación, indicó que durante esta pasarela se espera obtener alrededor de 100 mil pesos, aunque el monto final dependerá de las ventas y aportaciones que se logren durante la jornada.