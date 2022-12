Fernando Granados Franco

La movilidad está cada día más presente en la discusión pública en Aguascalientes, pero no por razones deseables -como contar con un transporte público de excelencia o haber reducido los hechos de tránsito-, sino por situaciones contrarias: el tráfico es cada vez peor, las velocidades vehiculares más elevadas y los hechos de tránsito más frecuentes, al igual que las violaciones a la ley de movilidad -como estacionarse en las banquetas, invadir las pocas ciclovías existentes o apartar ilegalmente el estacionamiento en la vía pública-. En otras palabras, la movilidad en Aguascalientes está dejando de ser eficiente, segura y respetuosa; problemas como el tráfico y los accidentes son cada día más graves y la “cultura vial” parece estarse erosionado.

En ese sentido, debemos promover una discusión más amplia e integral sobre el modelo de movilidad que se ha impulsado en los últimos años, evaluar sus resultados y reflexionar si ese modelo garantizará un futuro más competitivo, sostenible e incluyente. Es importante discutir también algunos supuestos de la movilidad que con frecuencia conducen a decisiones de impacto limitado o, en el peor de los casos, crean resultados contraproducentes. ¿Cuáles son algunos de esos supuestos? Veamos.

Primer supuesto: a mayor tráfico vehicular, mayor la infraestructura vial requerida. No necesariamente; en la mayoría de los casos el tráfico no se debe a la insuficiencia de avenidas o pasos a desnivel, sino a la cantidad de vehículos en circulación. El panorama en Aguascalientes es preocupante: entre 1980 y 2020, el número de automóviles pasó de 30 a 417 mil unidades, un incremento de 1,280%. En ese periodo, mientras la población del estado creció 2.7 veces, el número de automóviles creció 13.8 veces. Más aún, en 2020 existían 293 automóviles por cada mil habitantes, lo que hace de Aguascalientes la décima entidad del país con el mayor índice de automóviles por habitantes. No habrá, por lo tanto, infraestructura suficiente para movilizar con eficiencia a un parque vehicular que crece exponencialmente, especialmente a medida en que el transporte público continúa en deterioro o en que caminar o usar la bicicleta es cada día más inseguro.

¿No deberíamos explorar maneras más eficientes de movernos en la ciudad? En el mundo, desde hace décadas, muchas ciudades constataron que más infraestructura no sólo no disminuye el tráfico, sino que puede inducirlo en mayores niveles. Ello se debe al fenómeno de “demanda inducida” que muestra que cuando la capacidad de la infraestructura vial aumenta, el costo -en tiempo y combustible- de utilizar un automóvil tiende a bajar, pero sólo en el corto plazo, pues en el mediano el número de automóviles y el uso indiscriminado del mismo aumentan hasta que el tráfico vuelve a saturar las vialidades. En suma, se trata de un círculo vicioso que no se soluciona con más infraestructura sino con más y mejores alternativas de movilidad y mecanismos para desalentar el uso indiscriminado del automóvil. ¿O qué ciudad en el mundo ha resuelto el tráfico vehicular con más infraestructura vial? Probablemente ninguna.

Segundo supuesto: los pasos a desnivel siempre mejoran el tráfico vehicular. No necesariamente, pues, como ya se mencionó, la demanda inducida que resulta de la ampliación de la infraestructura vial hace que el número y uso de los automóviles aumenten hasta saturar nuevamente el espacio vial. En Aguascalientes, existe evidencia de lo anterior: a unos cuantos años de haberse construido algunos pasos a desnivel en segundo anillo o el Campestre, por ejemplo, ya están saturados en distintas horas del día. Por lo tanto, esa infraestructura no es más que un “remedio” temporal que en la práctica posterga e incrementa el problema original.

Tercer supuesto: los topes mejoran la seguridad vial. La opinión está divida en cuanto a la utilidad de los topes; los automovilistas suelen estar en contra, mientras que en distintas colonias los vecinos con frecuencia solicitan esta medida para prevenir accidentes, sobre todo, en lugares donde los niños juegan en las calles. Por lo tanto, la utilidad de los topes depende del tipo de vialidad donde se instalen: por ejemplo, en vialidades terciarias donde los niños juegan al exterior pueden tener sentido, pero en vialidades de mayor capacidad pueden no ser la opción más eficiente, pues los topes reducen la velocidad sólo en un punto específico en un momento determinado, cuando lo deseable sería mantener una velocidad vehicular más baja pero constante durante un trayecto.

En ese sentido, existen otras maneras de mejorar la seguridad vial en diversas vialidades, como los reductores de velocidad -no topes o bollas- que se diseñan para lograr la velocidad deseada. Como se muestra en la imagen (Fuente: WRI), los reductores con una extensión de 10 metros y altura de 10 centímetros pueden lograr una velocidad de 50 km/h e instalarse de manera repetida en una vialidad para mantener esa velocidad en todo el trayecto. También pueden explorarse otras medidas, como la reducción del ancho de los carriles vehiculares para inducir a los automovilistas a conducir más despacio.

Lo que no puede hacerse es diseñar autopistas urbanas en la ciudad -como el segundo anillo- sin ninguna medida de seguridad vial -como reductores de velocidad o fotomultas- y esperar que las personas manejen despacio. Es ingenuo e irresponsable: la infraestructura vial se diseña y gestiona para la velocidad que se desea. La seguridad vial en la entidad, sin duda, es un problema latente y merece mayor atención, pues sólo en 2019 murieron 219 personas en hechos viales -una persona cada 40 horas-, mientras 1,599 personas más resultaron lesionadas.

En resumen, el modelo actual de movilidad no está conduciendo a un futuro más competitivo, sostenible e incluyente, y parece estar repitiendo los errores que tantas otras ciudades en el mundo cometieron en el pasado y ahora buscan revertir. En Aguascalientes no podemos “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, debemos innovar la política de movilidad.

fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco