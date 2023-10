Para quienes nos formamos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), la Mística sigue viva desde que el doctor Salvador Zubirán Anchondo fundó el Instituto el 12 de octure de 1946. La Mística es el rasgo que nos une como hijos de la misma casa, que nos distingue de otros profesionales de la medicina, y que va mucho más allá de la pura ética profesional. Sólo se mantiene y acrecienta si la nutrimos activa y decididamente y podemos perderla si nos dejamos arrastrar por el afán de notoriedad y lucro.

En palabras del Dr. Salvador Zubirán, la Mística se resume en las siguientes palabras:

“Entregar el pensamiento y la acción sin límites de tiempo y esfuerzo.

Imprimir profundo sentido humano a la atención de los enfermos.

Mantener permanente apego a la más estricta ética profesional.

Luchar por el prestigio de la Institución antes del propio.

Sentir orgullo de pertenecer a la Institución.

Sentir a la Institución como el Alma Mater que alimenta nuestro espíritu con la ciencia, y señala los caminos que nos hacen más creativos y humanos.

Establecer lazos afectuosos de amistad con los compañeros de trabajo.

Contribuir intencionadamente a mantener el ambiente de amable convivencia y respeto entre los que en ella laboran.

Fortalecer la devoción, cariño y respeto a la Institución que nos formó.

Procurar que el esfuerzo que cada quien realiza en la Institución contribuya a la solución de los problemas nacionales de salud.

Conservar a lo largo de la vida el apego a todos los principios enunciados”.

Cada año, quienes formamos parte de la Asociación de Médicos del Instituto (AMINCMNSZ) nos congregamos a mediados de octubre en algún lugar de la República para honrar a nuestro fundador y celebrar la amistad y los recuerdos mutuos en una reunión que es a la vez académica y de gratísima convivencia. Este año lo hemos hecho en San Luis Potosí. La Asociación tiene Capítulos en varios estados del país y en este 2023 los egresados del Instituto que vivimos en Aguascalientes hemos solicitado constituirnos en un nuevo Capítulo de la AMINCMNSZ.

Contar con la fraternidad de nuestros compañeros y la inspiración de la Mística nos ayuda a ejercer la medicina con mayor dignidad y a sortear con más fortaleza las pruebas que nos pone la vida. Por eso encuentro cierto eco de la Mística en lo que dice Michael Ignatieff sobre el apóstol Pablo y sus tribulaciones:

“Este es el Pablo cuya angustia interpela a través del tiempo a los que creen y a los que no; un Pablo cuya fe perduró no a pesar de la adversidad, sino a causa de ella…

Su amor por los fieles nunca fue abstracto. Recordaba de manera individualizada a los hombres y mujeres que le daban cobijo, ejercían su mismo oficio, recorrían los mismos caminos, soportaban las mismas prisiones. Los nombres de estos fieles se repiten a lo largo de sus cartas, hombres y mujeres, ricos y pobres, personas leales y singulares. Febe y Priscila, Andrónico y Urbano, Tito, Bernabé, Timoteo. Se toma la molestia de nombrarlos, de agradecerles su compañerismo y su consuelo. Con todos ellos había creado un vínculo que la distancia y la persecución, las discusiones y las peleas no podían romper. En el largo y arduo camino recorrido desde Damasco, había aprendido algo que no estaba en las antiguas Escrituras. Había aprendido, de hecho, la lección de que la fe por sí sola podía no ser suficiente consuelo. Eran los vivos, y su amor, los que le daban esperanza”.

¡Larga vida a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y su nuevo Capítulo en Aguascalientes!