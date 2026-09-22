Una motocicleta con reporte de robo fue localizada prácticamente en piezas y dentro de bolsas de plástico, abandonadas sobre la calle Iturbide, en la zona centro del municipio de Jesús María.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos del Mando Coordinado, quienes detectaron dos bolsas cuya presencia en el lugar les pareció inusual, por lo que detuvieron la patrulla para revisar su contenido.

Al inspeccionarlas encontraron diversas partes de una motocicleta que, de acuerdo con las primeras observaciones, presuntamente había sido desmantelada.

Los uniformados localizaron el número de serie en el cuadro y realizaron una consulta en Plataforma México, donde confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Ante esta situación, todas las piezas fueron recogidas y trasladadas a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno para continuar con las investigaciones correspondientes.