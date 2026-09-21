Una mochila abandonada con más de 90 envoltorios de presuntas drogas fue localizada durante un operativo de vigilancia desplegado en la comunidad Jaltiche de Arriba, en el municipio de Calvillo.

El hallazgo ocurrió durante el Operativo SAGAZ, mientras policías estatales, municipales de Calvillo y elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado realizaban un recorrido a pie por calles de la comunidad.

Durante el despliegue detectaron una mochila gris que se encontraba abandonada, por lo que procedieron a revisarla.

En su interior encontraron más de 30 envoltorios de plástico azul con una sustancia granulada al tacto y con características del cristal. También fueron localizados cerca de 60 envoltorios transparentes que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana.

No se informó sobre personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

La mochila y los envoltorios quedaron asegurados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.