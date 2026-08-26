Elementos estatales, municipales y federales localizaron una bolsa con varias dosis de presunta droga abandonada en una terracería de la zona limítrofe entre el municipio de Calvillo y el estado de Zacatecas.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia del Operativo Interinstitucional SAGAZ, en el que participan efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal de Calvillo.

Los uniformados circulaban por un camino de terracería cuando detectaron una bolsa de plástico negra. Las unidades se detuvieron y los elementos revisaron su contenido.

Dentro encontraron cerca de 70 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, cuyo peso conjunto fue de aproximadamente un kilogramo. También había envoltorios con una sustancia granulada aparentemente cristal y otros con polvo blanco con características de la cocaína.

No se reportaron personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

La droga fue recogida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.