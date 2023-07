Tal vez la serie de películas con un vínculo prácticamente simbiótico con su actor principal, “Misión: Imposible”, comienza su viaje hacia lo que anuncian será su final definitivo con esta primera parte (pero el eslabón número 7 en la exitosa cadena de aventuras imposibles), que pretende cerrar el enorme arco dramático del espía y bienhechor de las causas globales Ethan Hunt, dándole posterior respiro a su actor, el infatigable Tom Cruise, quien con ,esta cinta buscará rescatar un verano de producciones lánguidas en contenido y de flácido desempeño en taquilla. Y de seguro lo logrará, pues la cinta ofrece todo lo que su público cautivo busca en una cinta con esta marca tan definida, que ha consolidado una sucesión de tramas muy parecidas a modo de ecuación (Hunt + Pecados del pasado + Villano en turno * Secuencias inauditas de persecuciones y peleas), con la infraestructura de siempre que incluye sets o escenarios internacionales sofisticados y el sello argumental del guionista y director Christopher McQuarrie, quien ya se siente a sus anchas con estas películas. Pero el proceso ya se ha automatizado un poco, al grado que el adversario es una inteligencia artificial renegada constituyendo una curiosa ironía tanto por el momento histórico que se vive donde hay huelgas en Hollywood repelando ante la presencia de dicha tecnología capaz de suplantar el trabajo de escritores y actores, como por la trama misma de la cinta, la cual sospechosamente luce como un corte y pega de los grandes éxitos de los filmes predecesores, con algunas variantes aquí y allá que sigue entreteniendo por la calidad en los factores de producción, empero claras señales de agotamiento narrativo.

La cinta arranca con un submarino ruso, el Sebastopol, siendo saboteado por una poderosa arma que emplea una IA tan sofisticada que comienza a elucubrar planes específicos sobre un nuevo orden mundial, pero sólo puede activarse con una llave cruciforme y bipartita que, después de la tragedia en el submarino, se ha extraviado. Como el destino del mundo depende de quien obtenga dicha llave, corresponde a Hunt y su acostumbrado equipo, el as de las computadoras Luther (Ving Rhames) y el analista Benji (Simon Pegg) hacerse de ellas una vez que el ambivalente ex jefe de Hunt, Eugene Kittridge (Henry Czerny), -a quien creíamos desaparecido desde la primera película después del incidente del chicle explosivo y la pecera gigante- le ha dado toda la información sobre el paradero de una de las partes de la llave. Hunt encontrará ayuda inesperada de una hábil carterista llamada Grace (Hayley Atwell), a quien conoce en un aeropuerto, para contrarrestar los nefandos planes de un sujeto que forma parte importante del pasado de Ethan, Gabriel (Esai Morales), en quien ve un retorcido espejo de conducta y moral y que trabaja directamente para la Inteligencia Artificial, a la que se ha bautizado ominosamente como La Entidad, junto a una silente sicaria llamada Paris (Pom Klementieff). Recurriendo a otros personajes de filmes pasados como Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) y la ambiciosa traficante de armas Alanna, alias La Viuda Blanca (Vanessa Kirby), el guion pretende remachar algunos cabos sueltos argumentales y afianzar otros que muestren el gran compromiso del protagonista hacia sus amigos y aliados, manifestándose tal vez como su Talón de Aquiles cuando la IA busca dañar a sus compañeros para derrotar a Ethan.

Resulta curioso cómo una serie de televisión sesentera como “Misión: Imposible” que surgió del furor cultural ante personajes de la ficción fantástica de espionaje producto de la Guerra Fría como James Bond, encuentra un reflejo posmoderno en esta película que retoma varios de los componentes estructurales de aquellas películas, con Sean Connery para concebir descabelladas aventuras contra villanos formidables donde el destino global está en juego pero con un armazón que debe ensamblarse sobre la marcha a modo de piezas de rompecabezas, tratando de hacer pasar por complicada una trama que es bien lineal en su fondo y forma. Este afán por enredar lo elemental se ha vuelto parte de la marca de la casa y en ésta secuela los puntos argumentales se tornan ocasionalmente morrocotudos sin razón, desequilibrando el ritmo de la historia, una muy dependiente de la paciencia del espectador ante demasiada reiteración en diálogos y eventos sobre lo que vemos (hay una escena donde dos personajes en un tren literalmente enuncian con ridículo apasionamiento lo que ya sabemos a modo de intercambios de un cómic de la Edad de Plata), a modo de reposos entre secuencias de acción, las cuales ya sabemos no tendrán reproche ante el empeño de Cruise porque éstas salgan perfectas. Y sin embargo algo hay de cansado ante la enésima persecución en Venecia o Cruise corriendo (¡Otra vez! Pero también ya entendemos que eso es lo suyo), o montado en una motocicleta a velocidades de infarto que ya producen un leve bostezo en lugar del torrente de adrenalina que solían provocar. Y siendo honestos, “Misión: Imposible -Sentencia Mortal – Parte 1” puede ser muchas cosas que no necesariamente son halagüeñas, mas continúa siendo infeccioso el entusiasmo que evidentemente existe en la manufactura de estas cintas, y supongo hay que agradecer que quedan muy lejos de los abismos que representan otros productos veraniegos de acción descerebrada como el troncazo de “Rápido y Furioso X”, así que de los males el menor, por lo menos hasta que el año entrante llegue la conclusión de esta saga, entonces ya veremos… .

