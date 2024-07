José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el atacar con misiles estadounidenses a los laboratorios de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano sigue siendo una opción que está «absolutamente» sobre la mesa de regresar a la Casa Blanca en 2025.

Durante una entrevista con la cadena FoxNews realizada el sábado pero transmitida el martes por la noche, Trump aseguró que de triunfar en la elección presidencial de noviembre seguiría considerando su propuesta de 2020 para atacar a los cárteles dentro de México, aún siendo este el principal socio comercial de EU.

«¿Siguen estando sobre la mesa los ataques contra los cárteles (en México)?», preguntó Jesse Watters, presentador de FoxNews al ex Presidente Trump en la entrevista realizada tras un mitin en Michigan.

«Absolutamente», respondió Trump.

«Incluso contra nuestro mayor socio comercial (México)?», volvió a preguntar Watters al republicano.

«Absolutamente. México va a tener que arreglar la situación muy rápido. O si no, la respuesta es: absolutamente (atacaremos)», dijo Trump en una sección de la entrevista dedicada a política exterior.

«El problema es que México está petrificado por los cárteles porque pueden eliminar a un Presidente en dos minutos… Los cárteles manejan México», dijo Trump a Watters.

En 2022, el ex Secretario de la Defensa Mark Esper reveló que durante la Presidencia de Trump, el entonces mandatario había considerado seriamente en 2020, la posibilidad de lanzar misiles estadounidenses contra laboratorios de drogas, algo que después fue confirmado por otros funcionarios.