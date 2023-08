Es lo que tienen los recuerdos de Facebook: nos dicen lo bien que estábamos tal día, de tal mes, hace tantos años; y lo mal que podemos estar ahora; por lo menos algunos años más viejos.

Hace dos días justos, el sábado, me desperté algo tarde (las ocho de la mañana ya me parecen un exceso, cuando hubo tiempos en que bien podía despertar al mediodía); la noche del viernes, pasó por casa Sergio Rosales, con quien me quedé charlando, en lo que debe ser un sucedáneo de juerga, hasta la medianoche: otro exceso.

En fin, que minutos después, me saltó el recuerdo: una imagen de la que fue mi oficina hace dos décadas, donde yo alistaba el desalojo forzado: la luz que entraba por esa ventana alta, una mesa redonda de madera con montones de libros; cuadros recargados en el muro (hoy permanecen en la ducha en desuso de un baño de casa, salvo la litografía del dibujo de Picasso y la foto del Che: una de Korda, pero no la de siempre, sino otra en la sede de la Central Azucarera Cubana).

En la víspera, el mensaje donde anunciaba que dejaba mi trabajo, sin imaginarme que tres años después seguiría sin un empleo… Iba a ponerme cansino con ese asunto, haciendo un artículo sobre la ya larga lista de ofertas que por alguna razón no llegaron a ser, el proyecto fallido de…, el proyecto que se quedó a unos días de…

La verdad es que, medité, no creo que a ninguno le interese, mientras que estoy seguro de que no tengo interés de escribirlo.

El domingo iba plácido hasta que decidí ir a una comida. Luego de escuchar planes de viaje, negocios en el extranjero, inversiones y casos de éxito dignos de una antología de las bondades de la autoayuda, apenas dos horas después de estar allí, decidí que era más divertido, en lo que a mí respecta, venirme a casa a leer.

Sin abundar –no me invitan a comidas para que luego vaya yo por el mundo con indiscreciones–, creo que si Tolstoi hubiera asistido a dichas reuniones, se hubiera abstenido de escribir aquella barbaridad con la que da inicio a su Ana Karenina, que a propósito de los Oblonsky aseguraba esa pavada de que ‘todas las familias felices se parecen’.

Ya en lunes, tratándome de sacudir aquella bíblica modorra –y profundo hastío– del domingo, me entero, en mi programa de radio, de que como civilización ya no tenemos remedio.

El asunto hay que resumirlo, porque da para escribir un libro de mil páginas sobre lo que la Lebowitz decía sobre la gente (así, en general), que está superlativamente sobrevalorada.

El caso: un matrimonio hindú decide que quieren ser esa bobería que llaman ‘influencers’ (nada que ver con nuestros influyentes de siempre), y que quieren serlo viajando y mostrando al mundo lo maravilloso que son las aguas negras derramadas sobre alguna bahía del mundo, los cacos en Roma, el desprecio por los turistas en Barcelona y otras maravillas… Justo esa mañana vi que en la CDMX un turista hindú fue apuñalado en un intento de secuestro al salir de su hotel.

Bueno, pues los señores tienen la idea, pero son tan pobres que no tienen siquiera un mísero iPhone de última gama (que debe costar lo que un trabajador indio gana en un año), de tal manera que deciden vender a su bebé.

El asunto se descubre y la mujer, además de la compradora del crío, son detenidas, mientras que el desafortunado padre –y luego vienen aquí a decirme que a los padres hay que respetarlos a toda costa, para cumplir el precepto mosaico–, está prófugo, no sin antes haber intentado vender a otro de sus hijos para costearse el escape.

A saber las sandeces que ese par iba a decir en sus redes sociales, si hubieran logrado su cometido, como si en el mundo donde falta de todo, pero sobra la insensatez humana –para decirlo en palabras publicables–, nos hicieran falta más palabras.

Se me quedan más cosas en el tintero, que es un decir, pero aquí lo que se impone es el urgente silencio.

¡Shalom!

@mosheleher: Facebook e Instagram.