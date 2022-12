Víctor Hugo Granados Zapata

El pasado jueves tuve la oportunidad de asistir al Homenaje Póstumo del Doctor Alfonso Pérez Romo, ex rector y cofundador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como también fundador de la Escuela de Medicina de la UAA. Asistieron muchas personas al evento, entre los asistentes acudieron diferentes autoridades universitarias de primer nivel, ex rectores de la institución, miembros reconocidos de la academia y, obviamente, familiares del Doctor Pérez Romo. Algo que me llamó la atención fue la manera tan cálida con la que recordaban al Doctor, no sólo como una figura fundamental para el desarrollo de nuestra Máxima Casa de Estudios, sino también como un amigo de todas y todos los presentes. Los ponentes de dicho evento fueron el Maestro Juan Ángel José Pérez Talamantes, el Dr. Francisco Javier Avelar, el Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, el Dr. Darío Villanueva Prieto (de manera remota) y el Dr. Eudoro Fonseca Yerena; con el pasar de cada uno de los expositores, no pude evitar sentir un enorme asombro y profunda admiración por toda la trayectoria del Doctor Pérez Romo, pero sobre todo me llamó la atención sus múltiples aportes a nuestra sociedad hidrocálida en materia educativa y cultural.

Al salir de este homenaje, comencé a reflexionar sobre la importancia de que nuestra generación comprenda el papel tan importante de estas figuras públicas, sobre todo que tengan presente sus trayectorias como ejemplo de progreso, de cómo podríamos ampliar en nuestro entorno mayores oportunidades y expandir la investigación, la ciencia, las humanidades y la cultura. Como estudiante, debo admitir que hoy en día es muy difícil encontrar modelos a seguir o personas a las cuales admirar, los nuevos estándares versan sobre cuestiones efímeras e intrascendentes para nuestra colectividad (riqueza, fama, poder, seguidores en redes sociales, etc.) y no nos enfocamos en lo que realmente genera un cambio en nuestra sociedad. Por ello, me resulta fascinante conocer todo el trabajo que realizó el Doctor Pérez Romo y cómo él, hoy en día, sigue siendo crucial para el desarrollo continuo de Aguascalientes.

Todas y todos los alumnos de la UAA deberíamos tratar de emular su ejemplo, en nuestros respectivos campos y aspiraciones personales, pero siempre enfocándonos en que nuestras aportaciones marquen la pauta de una nueva generación que busque el progreso común. Porque esta es otra de las virtudes que me gustaría destacar del Doctor Pérez Romo, su dinamismo y enfoque multidisciplinario. Además de su formación como médico pediatra, era una persona inmersa en la literatura, la cultura y las artes, lo que lo convertía (en mi opinión) en una persona sumamente valiosa para la comunidad universitaria, dado que fue el ejemplo real de que podemos adentrarnos en diferentes enfoques para generar aportaciones a nuestra comunidad y no centrarnos exclusivamente en nuestras disciplinas principales. La inclusión estudiantil debe partir de este ejemplo, de que podemos desenvolvernos en diferentes áreas de conocimientos, generar espacios de formación integral, multicultural y dinámica que tengan como propósito el expandir el conocimiento en beneficio de nuestra sociedad.

Nuestra universidad tiene muchas áreas de oportunidad, así como también suele ser acechada por agentes externos que buscan adentrarse y minar nuestra autonomía, por ello, debemos preservar el legado que nos han dejado personas tan importantes como el Doctor Pérez Romo, quien también fue un defensor firme de la autonomía universitaria. Hay que replantear los nuevos estándares sociales, defender y dignificar siempre el trabajo colectivo, el progreso común y el desarrollo de nuestra sociedad. Hay que proyectarnos en luz.

Se lumen profere