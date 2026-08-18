Miraba un auto, pero el cuchillo llamó más la atención

Un hombre de 28 años fue detenido por policías municipales luego de ser sorprendido con un cuchillo mientras se asomaba al interior de un automóvil estacionado en calles del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

La intervención ocurrió sobre avenida Cultura Maya, casi en el cruce con Loma de las Calandrias, donde elementos que realizaban labores de vigilancia detectaron a un sujeto sin playera que observaba hacia el interior de un vehículo.

Los uniformados se acercaron para entrevistarlo y advirtieron que de la bolsa trasera derecha de su pantalón sobresalía un cuchillo. Al ser cuestionado sobre el motivo por el que llevaba el arma blanca, no pudo justificar su portación.

Los agentes realizaron una inspección preventiva y aseguraron el objeto, sin encontrar entre sus pertenencias algún otro artículo ilícito.

El hombre fue identificado como Alejandro “N”, de 28 años, quien quedó detenido por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Junto con el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente un cuchillo de cocina con mango metálico y hoja de aproximadamente 20 centímetros de longitud. Será dicha instancia la encargada de resolver su situación jurídica.