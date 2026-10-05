Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX. -La fusión de Paramount y Warner Bros bajo el nombre de Skydance, reconfigurará el negocio de exhibición cinematográfica a nivel global, y desde México se le observa con una mezcla de tranquilidad y cautela.

Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis, el mayor operador de salas del País y uno de los principales del mundo, dijo que, en inicio, ve con buenos ojos los compromisos del nuevo gigante corporativo en cuanto a sus estrenos en cines.

Se prometieron entre 30 y 32 títulos en salas anuales durante los primeros cinco años, con pleno respeto a ventanas de exclusividad antes de llegar a lo digital.

No obstante, advirtió en entrevista, hay inquietud respecto a qué ocurrirá después de ese lapso.

«Lo que no queremos es que pase lo que de repente ha pasado cuando otros estudios han sido adquiridos. Cuando Disney adquirió Fox (2019), se redujo de manera importante el número de películas que lanzaban al año de cuando eran dos estudios separados. A la hora de la consolidación se redujo el número de títulos y eso reduce la oferta de películas», explicó.

«No nos queda más que tratar de ver cómo lo hacemos lo mejor posible o cómo apoyamos para que Paramount realmente pueda cumplir con estos compromisos y que les vaya bien a sus películas», agregó.

Las salas de cine, subrayó, están lejos de ser competencia para las plataformas de streaming, y más bien suponen un complemento que maximiza el valor comercial de una película.