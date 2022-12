Staff Agencia Reforma

SALERNO, Italia.- El portero mexicano Guillermo Ochoa manifestó que la posibilidad de jugar en la Serie A era algo que no podía dejar pasar y por ello decidió fichar con el Salernitana.

«Jugar en la Serie A es una linda oportunidad. Morgan (De Sanctis, director deportivo del club italiano) me ha platicado los objetivos del club, me ha contado el crecimiento y el futuro del club y me gustó mucho.

«Detrás de esta decisión tenía diferentes opciones para continuar con mi carrera en otros países, pero no quería dejar pasar más tiempo».

Ochoa, quien fue presentado oficialmente como jugador del equipo, también explicó que desea mantenerse en el mejor nivel posible, porque desea retirarse como el arquero de la Selección Mexicana de local en el Mundial 2026.

«En mi carrera hubo momentos buenos, momentos malos, pero siempre profesional y serio, y hoy mantengo la ilusión de mantenerme en un alto nivel y jugar el próximo Mundial, que se juega en México, y poder terminar mi carrera ahí», manifestó.

Ochoa podría debutar con su nuevo club el 4 de enero próximo, cuando el Salernitana enfrente al campeón defensor, Milán, en la Jornada 16.

«Es un partido difícil para todos, es una motivación prepararse y comenzar bien el año».