El titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Silva Perezchica, llamó a no sacar raja política del trágico accidente ocurrido durante el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en Monterrey, donde los fuertes vientos derribaron el escenario, causando víctimas mortales.

Momentos antes de que los integrantes de la LXV Legislatura rindieran un minuto de silencio por las víctimas del accidente durante su sesión ordinaria, el titular de la JUCOPO enfatizó que el incidente, aunque lamentable, fue completamente accidental y no debe ser utilizado con fines políticos. «Nadie se debe colgar ni lucrar de una forma o de otra», subrayó.

El diputado señaló que los proveedores de las campañas preparan sus instalaciones basándose en condiciones normales, sin prever fenómenos naturales extremos. A pesar de la gravedad de la situación, hizo un llamado a la mesura y a no sacar provecho político del suceso.

Silva Perezchica también resaltó la importancia de la solidaridad y la empatía hacia las víctimas y sus familias. «Es una situación que lamentamos profundamente y que nos mueve a actuar con solidaridad, pero sin descalificaciones ni aprovechamientos políticos», afirmó.

El diputado recalcó que la tragedia no debería influir en el proceso electoral. Subrayó la necesidad de mantener la integridad y la solidaridad en momentos como éstos, sin que se conviertan en herramientas de descalificación o apropiación por parte de ninguna candidatura.

Por último, el diputado enfatizó la importancia de demostrar altura política y empatía, poniendo por delante la humanidad y el respeto a las personas afectadas por esta tragedia, evitando cualquier intento de manipulación con fines electorales.