Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al asegurar que los Ministros no le tienen amor al pueblo.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que si los Ministros eliminan la prisión preventiva de oficio, la SCJN se convertirá en el «supremo poder conservador».

«Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo porque si se cancela el artículo entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar, no creo, la verdad que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al legislativo, y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el ‘supremo poder conservador'», dijo.

«También depende cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución, creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados, constitucionalistas, y son buenos abogados en general, la diferencia que tenemos con ellos es que no se les da mucho apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo, pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos, nada más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo, entonces, se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos, desde luego, pero de que son buenos abogados, sin duda, vamos a esperar», agregó.

El viernes, el tabasqueño dijo que se equivocó al impulsar los nombramientos de Ríos-Farjat, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara, a quienes acusó de no pensar en la transformación ni en la justicia.

«Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos», reprochó.