La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del delito de aborto, previsto en los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes, por mayoría de votos a favor del proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.

En sesión de la Primera Sala de la Corte, las asociaciones civiles Help Morras Help y Grupos de Información y Reproducción Elegida obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal para que cesen, tanto en el presente como en el futuro, la aplicación de los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 101, la totalidad del artículo 102 y diversas disposiciones normativas del artículo 103 del Código Penal local.

Con la resolución, se inaplican las penas estatales por el delito de aborto doloso, de 1 a 3 años de prisión para la mujer embarazada o para cualquier otra persona que lo realice con el consentimiento de la embarazada.

La Suprema Corte estableció una concesión amplia para las personas procesadas o condenadas por el delito de aborto, quienes podrían beneficiarse con la libertad mediante aplicación retroactiva.

El proyecto reporta que 73 personas han sido o están siendo procesadas por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales por el delito de aborto en Aguascalientes, desde el año 2015 hasta junio de 2023; por lo cual, instruye a que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños que la sociedad y el propio sistema de justicia pudieran haberles ocasionado o les pudieran ocasionar.

La Primera Sala determinó que los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes violan los derechos humanos de las mujeres, incluidos el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho a la salud.

También se invalidan las sanciones a los médicos, cirujanos o parteros que practiquen el aborto, las cuales establecían la suspensión de su actividad médica por un periodo de 2 a 5 años.

En la discusión del proyecto, el ministro presidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, emitió un voto particular en contra; mientras que la ministra Ana Margarita Ríos Fajat votó a favor del amparo, pero en contra de los efectos por considerarlos extensos y que deberían acotarse.