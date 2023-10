Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Gobierno de Estados Unidos confirmó que iniciará la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros de muro, el Embajador Ken Salazar subrayó ayer la necesidad de modernizar frontera entre ambos países.

Y aseguró: «Nosotros no nos vamos a distraer con un pedacito (de muro) aquí, un pedacito allá».

–¿Se va construir el muro físico o va ser tecnología?, se le preguntó.

«Hay construcción que ha ocurrido por, yo creo que casi desde 1848 en distintas partes de la frontera, esos proyectos que han estado ahí por muchas generaciones y muchos Presidentes, pues hay inversión que se va hacer, la inversión que estuvo en los medios mucho ayer (jueves) y hoy (ayer)», comentó.

«Es inversión que dirigió el Congreso de los Estados Unidos, esa inversión, no sé yo los detalles, (…) pueden hablar ustedes con el DHS sobre todo eso, pero lo que ha pensado el Presidente Biden, y lo que pienso yo, es que necesitamos modernizar la frontera por los 3 mil y más kilómetros».

Grupo REFORMA publicó ayer que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incumplió su promesa de campaña y sus órdenes al inicio de su Gobierno de no invertir un dólar más en la construcción del polémico muro fronterizo con México impulsado por Donald Trump.

El jueves, Biden confirmó el inicio de la construcción de una nueva sección de muro con el argumento de que no pudo detener o reasignar los fondos destinados para su construcción por parte del Congreso de Estados Unidos.

En conferencia en su residencia de la CDMX, el Embajador de EU en México destacó que hay alrededor de 60 proyectos entre ambos países para modernizar la frontera.

«Estamos usando las tecnologías modernas, haciendo el intercambio de información para que no haya (duplicidad) de inspección en México y luego hacerlo otra vez en Estados Unidos y viceversa. Ese es el trabajo grande y en eso es en donde nosotros nos estamos enfocando», manifestó.

«Sí se requiere de parte de nosotros, de EU, más inversión y por eso ojalá nos ayude el Congreso con las propuestas que le ha hecho el Presidente Biden, que nos ayuden, pero hay trabajo que hacer de aquel lado».

Salazar reiteró que Estados Unidos trabaja «muy de la mano» con las Secretarías de Defensa y de Marina de México para agilizar el comercio y «levantar» una frontera que funcione de manera moderna.

«Y con respeto a los derechos de las personas que cruzan de un lado a otro, y eso tenemos la oportunidad en parte porque somos una familia, si vive uno en Laredo, o Nuevo Laredo, las familias viven en los dos lados, lo mismo en Tijuana, San Diego», abundó.