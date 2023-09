Antonio Baranda y José Díaz Briseño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Congreso de Estados Unidos frenó ayuda a México por no combatir el fentanilo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el asunto y llamó ridículos a los congresistas que detuvieron los apoyos.

Mientras tanto, la Administración del Presidente Joe Biden confirmó ayer la visita -el jueves 5 de octubre- de una delegación de alto nivel del Gobierno de EU a México, en la que se abordará el combate al tráfico de fentanilo y a la impunidad por crímenes de alto impacto en el País.

En el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, que será encabezado por el Secretario de Estado, Antony Blinken; el Fiscal General Merrick Garland, y el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, se fijarán las prioridades de colaboración en seguridad para 2024.

«Continuaremos explorando formas de cooperar en los esfuerzos de aplicación de la ley, el intercambio de información, la participación del sector privado y la capacitación para combatir la amenaza de las drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas», dijo un alto funcionario de EU en Washington.

Durante la mañanera, AMLO dijo que por la época electoral en Estados Unidos, los partidos y candidatos hacen propaganda vil y corriente.

«Utilizan estos asuntos delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio con propósitos politiqueros», sostuvo en Palacio Nacional.

«No hay que tomarlo en serio, y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos, van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo, de risa, son muy ridículos, lo que en política, y es un consejo respetuoso, lo que no se debe hacer en política es el ridículo».

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó el jueves frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en represalia por lo que el Partido Republicano considera es una falta de voluntad del Gobierno de López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

El Mandatario federal dijo que México no le está pidiendo nada a Estados Unidos.

«Y hacen todo un escándalo porque no nos van a dar 50 millones de dólares. Nosotros no les estamos pidiendo nada, pura politiquería, bueno esa es una recomendación respetuosa que aprueben un plan de apoyo al bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe», indicó.