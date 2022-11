Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde Tuxpan, Veracruz, en su gira de ayer domingo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la marcha que se realizó en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Mandataria viajó a esa entidad para encabezar un evento denominado «Conferencia magistral: Políticas exitosas de gobierno», organizado por su par morenista Cuitláhuac García, con funcionarios y simpatizantes.

Ante cientos de personas, la Mandataria dedicó la mayor parte de su discurso a presumir su cercanía con el Presidente, a aplaudirlo, a defender a la llamada 4T y a presumir programas sociales y becas, pero también a minimizar la movilización ciudadana registrada ayer mismo en la capital del país y en diversas ciudades del país.

«Fíjense ustedes nada más. Hoy hubo una marcha, allá en la ciudad y en otras ciudades del país, no juntaron más que en unos cuantos miles de personas; marchaban según esto para defender al INE», ironizó.

La Jefa de Gobierno se mofó sobre algunos asistentes y los acusó de haber estado en contra del Presidente en años anteriores.

«¿Saben quién marchó? Fíjense nada más, aquí los maestros me van a entender: Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, ¿sí saben quién fue? El primero que le hizo fraude electoral al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tabasco. ¿Saben quién más marchó? ‘Alito’, Fox. Fíjense, ¿quién fue el responsable del desafuero de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién hizo junto con Calderón el fraude de 2006? Ugalde, que era el presidente del entonces Instituto Federal Electoral, que se vinculó con el hermano de Margarita Zavala, Hildebrando. ¿Y saben quién marchó? Margarita Zavala», dijo.

Al estilo de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum «consultó» a los asistentes sobre la manifestación en defensa de la democracia y defendió la reforma impulsada desde el Ejecutivo federal.

«O sea, defienden al INE los responsables de los fraudes electorales en nuestro país.

«Ya nunca más fraudes electorales. Y para ello se propone que los consejeros electorales sean electos por el pueblo de México, no por una élite. ¿Están de acuerdo con eso?», arengó en gritos de apoyo.