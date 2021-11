Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- Pese a las alarmas que en todo el mundo ha desatado Ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay elementos para preocuparse por la nueva variante de coronavirus.

En conferencia desde Oaxaca, el Mandatario federal dijo que no prevé el cierre de actividades ante la propagación de la variante.

– ¿Ve la posibilidad de cierre de actividades?, se le cuestionó.

– «No, no tenemos ese pronóstico», respondió.

«Decir a todos los mexicanos que estamos llevando acabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas».

«Que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir».

El tabasqueño aseguró que aún no hay información sólida sobre si Ómicron es más peligrosa que las otras variantes.

«No existe eso», sentenció.

«No se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grado de peligro que representa, es decir, en cuánto a contagios y fallecimientos no hay todavía información. Tampoco hay información y eso debe quedar muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esa variante, no hay información», insistió.

– Si bien dice la OMS no hay certeza de que sea más letal, lo que prevén es que sea más contagiosa…

– «Sí, pero todavía no hay suficientes evidencias, nada más que ya está como siempre articulistas ya haciendo recomendaciones, bastante difusión en los medios.

– ¿México estaría para un posible cierre de la frontera con EU?

«Sí sí sí, nosotros estamos preparados para todo, estamos atentos siempre, cuidando a la población, porque eso es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos».

Ómicron fue notificada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre, pero ya se reportaron casos en Bélgica, además de Botsuana, Hong Kong e Israel.

El pasado viernes, uyn panel asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó esta nueva variante como «preocupante», la categoría más grave que utiliza la agencia.