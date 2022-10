Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió ayer que tuvo un riesgo de infarto en enero pasado y que padece más enfermedades de las que se conocían públicamente, información que se reveló tras un hackeo a la Sedena.

Sin embargo, el Mandatario minimizó que se vulnerara la seguridad digital del Ejército y también su salud al asegurar que era de «dominio público» que padecía enfermedades, como gota e hipotiroidismo, aunque nunca se hicieron públicos.

Incluso, López Obrador puso la canción «No me quiso el Ejército» de Chico Che para burlarse de sus padecimientos.

«Sí, estoy enfermo. (Tengo) todos los que se mencionan ahí», respondió AMLO en la conferencia matutina. «Es de dominio público, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. No hay nada qué ocultar».

Según los expedientes, el pasado 2 de enero, una ambulancia aérea del Ejército trasladó al Presidente de Chiapas al Hospital Central Militar en la CDMX «con diagnóstico grave».

«Si acaso (no se sabía)», dijo el tabasqueño, «lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto».

Hasta antes de estas revelaciones, se sabía que el Mandatario tenía problemas cardiovasculares e hipertensión, y que tuvo riesgo de infarto en el 2013.