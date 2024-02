Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- Tras el asesinato de cuatro choferes, lo que provocó la paralización del transporte público y la suspensión de clases en las escuelas, la Alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, señaló que la violencia en esta capital no es nueva.

«La violencia en esta ciudad no es nuevo porque estos hechos vienen ocurriendo desde hace 20 años», aseguró la Edil.

Esta vez la Alcaldesa dio su conferencia de prensa en el cuartel de la Policía municipal y no en el vestíbulo del Ayuntamiento como lo ha hecho en otras ocasiones.

Hernández dijo que ella no es la única responsable de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Chilpancingo, sino que es competencia de los tres órdenes de Gobierno.

«No comparto que la ciudad se encuentre semivacía, porque la gente tiene que salir haya o no haya transporte y está trabajando», aseguró.

«La delincuencia viene de las mismas entrañas del poder y estos grupos paramilitares son finalmente brazos de los políticos y vemos que hoy no ha cambiado y estamos luchando con poderes fácticos y que todos los días también tienen intereses políticos», mencionó.

«Consideraría que si el miedo es por la delincuencia o por los políticos que se visten de buenas personas», aseveró la Presidenta Municipal.

En julio próximo se cumple un año de que la alcaldesa fue exhibida en un video reunida con Celso Ortega, líder del grupo criminal «Los Ardillos».

Ayer, Hernández aseguró que ella no es ninguna delincuente.

«No le tengo miedo a la delincuencia porque los delincuentes se comunican entre ellos y yo estoy dedicada a mi trabajo», expuso.

Ayer, en la capital, un sujeto trató de incendiar un taxi estacionado en la calle Heroínas del Sur.