En una de las series más llamativas de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el conjunto del Manchester City obtuvo una ventaja mínima en el duelo de ida al superar 1-0 al Atlético de Madrid, así que el pronóstico se quedó reservado hasta la siguiente semana en la capital española.

Como era de esperarse, el técnico del Atlético, Diego Simeone, no quiso arriesgar demasiado en Inglaterra y planteó un encuentro bastante defensivo, así que en la primera parte el Manchester City fue claro dominador del esférico, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador.

A pesar de estar replegado en su área, el Atlético de Madrid tuvo algunas aproximaciones en ataque por parte de Griezmann y Joao Félix, pero los colchoneros tampoco pudieron hacer mucho en el encuentro.

Para la segunda parte la historia no cambió mucho, los rojiblancos tuvieron mucha prudencia y los ‘citizens’ sufrían bastante por no poder romper el cero en casa. Fue hasta el minuto 68 cuando se vio una mejora en el cuadro inglés al tener la entrada de Phil Foden.

Con tan sólo dos minutos en el campo, Phil Foden pudo marcar la diferencia al cederle el balón a Kevin De Bruyne con un pase filtrado preciso; con una buena ventaja, el delantero belga no desaprovechó la oportunidad y con un disparo cruzado logró anotar el único gol del encuentro.

Por más que el Manchester City generó llegadas en ataque, al final no pudieron ampliar su ventaja, así que la pizarra se quedó 1-0 a favor del Manchester City, quienes tratarán de sellar la serie el próximo miércoles 13 de abril en la ciudad de Madrid.

Este miércoles continuará la acción de la Champions League con los otros dos encuentros de ida de los cuartos de final; por un lado, el Villarreal tendrá la incómoda visita del Bayern Munich y, por el otro, el Real Madrid visitará el campo del equipo campeón del año pasado, Chelsea.

