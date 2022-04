Nayra Rivera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con autorización oficial, empresas extraen toneladas de roca volcánica en el ejido de Balzapote, dentro de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, en Veracruz, para llevarla a la Península de Yucatán donde se emplea en la construcción del Tren Maya.

En noviembre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la extracción de siete millones de metros cúbicos de roca volcánica mediante el permiso 30VE2020ID107.

La dependencia federal aprobó la extracción a pesar de que en 2014 la misma Secretaría había negado una solicitud similar de una empresa que buscaba extraer el material para emplearlo en la ampliación del puerto de Veracruz.

El daño en la zona de la Biósfera es incalculable, señalan ambientalistas que trabajan en esta zona del sur de Veracruz y que en 2014 presionaron para que la Semarnat negara el permiso y se frenara la extracción bajo el lema de «la roca no se toca».

Eduardo Àlvarez Ríos, integrante de la Asociación de Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas (DEMATAC), explicó en entrevista que en esta ocasión no pudieron impedir las obras debido a que la empresa empezó «poco a poco», como un robo hormiga.

Primero, dijo Álvarez Ríos, trajo una a una las máquinas, más tarde, comenzaron a realizar trabajos en partes no tan visibles del cerro, hasta que pronto se empezaron a notar los faltantes. «No se pudo hacer nada porque no nos notificaron y todo fue muy rápido», dijo Àlvarez en entrevista con REFORMA.

Cuando los activistas cuestionaron a Kathia Andrade Escobar, directora de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, sobre por qué se permitió, ella se limitó a responder que Semarnat había autorizado, así como los ejidatarios de la zona.

El permiso aprobado entró en evaluación por la Semarnat el 26 de noviembre de 2020, tres meses después de la salida de Víctor Manuel Toledo Mazur, ex Secretario que renunció tras la filtración de audios en los que criticaba algunos de los proyectos de infraestructura que impulsa el Presidente López Obrador.

La reserva de la Biósfera de los Tuxtlas tiene 155 mil hectáreas. Su fauna está compuesta por 565 especies de aves (40 por ciento son aves migratorias de Norteamérica), 139 especies de mamíferos, 166 especies de anfibios y reptiles, 109 de peces y mil 117 especies de insectos.

