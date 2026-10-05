Arturo Ramirez Ramirez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: AMLO militarizó las aduanas hace seis años para frenar corrupción y contrabando; hoy persiste el problema y hay mandos prófugos.

Hace seis años el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador militarizó las aduanas del País con la promesa de frenar la corrupción y el contrabando; hoy la problemática persiste y entre los señalados -y prófugos- están mandos del Ejército.

Al menos 13 funcionarios de la Aduana de Matamoros han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de una red de huachicol fiscal.

La acusación, revelada el pasado 6 de julio por Grupo REFORMA, incluye a los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, que fueron titulares de la Aduana matamorense entre el 2024 y el 2026, y hoy son prófugos de la justicia por el tráfico de 144 millones de litros de hidrocarburos el año pasado, uno de los casos más grandes hasta la fecha.

No es el único caso. Recientemente se reportaron decomisos de huachicol y en abril la desarticulación de bandas como los «Escorpiones», del Cártel del Golfo.

Aunque la FGR, el Ejército y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) supuestamente hicieron «limpia» en ese puerto comercial terrestre y reforzaron los operativos -además de que aseguran perseguir a los criminales cómplices de los ex funcionarios-, el contrabando de combustibles persiste por Matamoros.

Incluso, fuentes consultadas advierten que es la ciudad por donde más se trafica combustible por la frontera de Tamaulipas para surtir al mercado negro de gasolineras del País, entre ellas las de Nuevo León.

De acuerdo con los informantes, el huachicol fiscal, es decir, la importación de combustibles sin pagar los impuestos correspondientes, se ha concentrado en el puente Tratado de Libre Comercio-Los Indios.

Ubicado a 33 kilómetros de la mancha urbana de Matamoros, en una zona despoblada, rodeada de rancherías y poblados, el puente opera desde 1992, aunque durante décadas tuvo un flujo relativamente bajo.

El contrabando de gasolina y diesel cambió a Los Indios, señalaron las fuentes, porque los accesos al puente, así como las carreteras que conectan al sur del País, son poco vigilados y es fácil mover pipas con combustible.

En los últimos dos años, según las autoridades mexicanas, el principal operador de huachicol en Matamoros era Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, conocido como «El Señor de los Buques», un empresario matamorense nacido en el poblado El Control, ubicado a unos metros del puente Los Indios.

Además del ya conocido uso de los llamados «huachibuques» que llegaban a Altamira, Tamaulipas, y otros puertos del País, Blanco Cantú, que está prófugo, usaba pipas de sus empresas transportistas y carrotanques de ferrocarril para cruzar el combustible.

El coronel Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, declaró en agosto pasado ante legisladores estatales que el contrabando de combustibles deja ganancias de miles de millones de dólares al crimen organizado en México, por lo que el huachicol ya rivaliza en ingresos con el narcotráfico.