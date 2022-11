El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, manifestó su rechazo a extender la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública en las calles y advirtió que no se trata de un repudio a las fuerzas armadas, sino a la fallida estrategia de su utilización.

“No es el camino correcto, los antecedentes nos avalan, porque los militares ya tienen mucho tiempo en las calles y los índices de seguridad están incrementando, tenemos respeto a las fuerzas armadas, el problema no es de ellos, sino de la estrategia”, afirmó.

A propósito del diálogo realizado con la visita a la entidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para analizar la propuesta de seguridad con apoyo de la milicia, consideró necesario que se envíen más efectivos de la Guardia Nacional a la entidad para reforzar las estrategias de vigilancia porque no se aprecia su patrullaje en territorio estatal.

Argumentó que las condiciones de seguridad en las carreteras de Aguascalientes son buenas, pero es necesario fortalecer la capacidad operativa de la Guardia Nacional, ya que los aguascalentenses se sienten acorralados al no sentirse seguros fuera de las fronteras de la entidad.

Señaló que el empresariado y la sociedad de Aguascalientes esperan que el Gobierno Federal privilegie y reconozca a las entidades federativas que tienen un buen trabajo en materia económica, finanzas sanas y de seguridad, como una petición que se lleve el secretario de Gobernación para que se retribuyan estos esfuerzos con inversiones y proyectos.

Subrayó que la viabilidad de proyectos como la conexión de la vía férrea de manera directa desde Manzanillo hacia Aguascalientes es un proyecto que como muchos otros debe contar con el respaldo de la federación, y confió en que Adán Augusto López Hernández pueda interceder por su ejecución.

La gente quiere oportunidades

La estrategia de seguridad en el país necesita un rediseño porque no está funcionando y la militarización tampoco es la solución, dado que si bien hay estados con mayor conflicto, Aguascalientes es un estado seguro que no requiere de ello, así lo estableció la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio.

En el marco de la sesión mensual de socias, la representante de MEMAC afirmó que más que policías en las calles, más chalecos antibalas y más armamento, lo mejor es apostar a la capacitación y las oportunidades que el gobierno pueda generar a todas las personas, jóvenes, mujeres, hombres y a todo el empresariado para que no se caiga en delinquir. “Algunos lo hacen porque les gusta, pero otros es por necesidad, entonces en la medida que se atiendan estos temas, se verá una mejora en el tema de seguridad a nivel nacional, eso es lo que falta, oportunidades para todos”.

Al referirse al tema de la militarización de la seguridad, dijo que no se puede generalizar en todo el país, por lo que la estrategia necesita de un rediseño porque no está funcionando y tampoco es la solución. “Hay estados que si son de mayor conflicto, pero Aguascalientes es un estado seguro, competitivo y proactivo donde la sociedad siempre hemos trabajado amigablemente con el gobierno, con universidades y con empresarios, entonces no creo que aquí se requiera de ello”.

Sin embargo, dijo que donde si se requiere la presencia de los militares y de la Guardia Nacional es en las carreteras que confluyen con los estados vecinos en conflicto, donde a veces no se les ve mucho. Asimismo, reconoció que el que no haya seguridad en un estado va a desincentivar la inversión, por lo que si se quiere crecer y atraer inversión tanto nacional como internacional, se deben atender estos temas con la seriedad que se requiere. “Tampoco se trata de asustar a las personas, ni hablar a la ligera, sino con conocimiento de causa y nosotros como ciudadanos presentar nuestras denuncias, no ser omisos y ser participativos porque si queremos seguridad debemos alzar la voz y si somos víctimas de algún tipo de delito, hay que denunciarlo”.