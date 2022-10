Antes que militarizar la seguridad en el estado, debe analizarse la situación que tiene cada entidad y de ahí tomar decisiones bien pensadas y planeadas donde se informe y se tome en cuenta a los ciudadanos, así lo estableció la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Érika Muñoz Vidrio.

En el marco de la sesión mensual de socias, la representante de MEMAC afirmó que la militarización de la seguridad no debe verse como algo generalizado en el país, ni tampoco tan a la ligera, por lo que debe verse la problemática que tiene cada estado y actuar con base en sus necesidades, “porque definitivamente hemos visto que a nivel nacional el Gobierno no ha dado buenos resultados en materia de seguridad y cada vez vemos que los índices delictivos van en aumento, por lo que este tipo de decisiones tienen que ser bien pensadas y planeadas y sobre todo que se informe al ciudadano”.

Estableció que los militares tienen una formación distinta a la de una policía, por lo que es importante que se tomen las medidas necesarias para que los ciudadanos se sientan realmente protegidos. “A mí me gustaría escuchar a los expertos en materia de seguridad, ¿qué tan bueno o malo es para el ciudadano? Porque si le preguntas a un estado como Jalisco, que cada rato tienen este tipo de problemáticas, sus ciudadanos van a decir que sí entre el Ejército, pero en Aguascalientes no tenemos ese nivel de inseguridad, por lo que no sé qué tan bueno o malo sea, el que se generalice”.

Afirmó que en Aguascalientes, vivimos en un estado relativamente seguro, con algunos actos delictivos, por lo que una de las peticiones que las empresarias hicieron al gobierno entrante, es que quieren sentirse seguras en las carreteras y no solamente blindar a la entidad, sino al entorno en general, dado que estamos rodeados de vecinos conflictivos como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, que son zonas calientes donde las empresarias también tienen negocios ahí. “Lo que nosotras solicitamos es que desde sus homólogos, los gobernadores de estos estados se pongan de acuerdo en cómo protegernos también en carreteras porque no nos movemos solamente aquí, también escuchamos de voz de la gobernadora que va a tener este diálogo”.