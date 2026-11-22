Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. -Miley Cyrus y Maxx Morando celebraron una boda íntima en Palm Springs, acompañados por familiares y amigos cercanos.

Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio este sábado durante una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs, California, de acuerdo con información confirmada por Entertainment Tonight.

La cantante estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, entre ellos su madre, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus. La pareja había llegado de la mano a la cena de ensayo la noche anterior, en la que los invitados disfrutaron de un menú que incluyó filete mignon y ravioles de langosta, según reportes de prensa.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus. En diciembre de 2018 se casó con el actor Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación intermitente durante varios años. La pareja anunció su separación en agosto de 2019 y el divorcio quedó formalizado en enero de 2020.