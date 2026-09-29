Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Miley Cyrus regresó al primer lugar del Billboard 200 después de más de una década con Bass Persuades, su décimo álbum de estudio, que debutó con 61 mil unidades equivalentes. La cantante suma seis producciones en la cima de la lista, incluyendo las bandas sonoras de Hannah Montana. Su anterior número uno fue Bangerz, en 2013. Del total obtenido por Bass Persuades, 47 mil unidades correspondieron a ventas y 14 mil al streaming, con 14.22 millones de reproducciones. El disco también colocó su sencillo homónimo en el Billboard Hot 100. Miley ofrecerá dos conciertos en octubre en Los Ángeles.