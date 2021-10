A punto de cumplir cinco años de que no se ha actualizado el Coteduvi por parte del Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Aguascalientes cerrará esta administración con 72 asentamientos irregulares que involucran a más de 15 mil familias, aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano reporta la existencia de 12 expedientes que trabajan para que sean municipalizados.

Jaime Gallo Camacho, titular de la SEDUM, indicó que los asentamientos irregulares están entrampados porque para su municipalización deben cumplir con los mismos requisitos que se demandan a los fraccionamientos y eso hace poco viable que las personas que viven en esos espacios puedan entrar a un proceso de regularización, aparte de que necesitan ponerse de acuerdo entre los vecinos.

A causa de que el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha podido actualizar, para estar homologado a la norma federal, en Aguascalientes han crecido los asentamientos irregulares ya que no existe vivienda asequible para las familias a un costo adecuado y en condiciones óptimas, motivo por el cual compran predios que no cumplen con la ley y de habitabilidad.

Esto genera problemas a las familias hacia el futuro, porque no pueden tener la posesión legal ni escriturar la propiedad, aparte de la existencia de las limitantes para acceder a los servicios públicos municipales como agua potable, drenaje, calles no debidamente urbanizadas, ni alumbrado público.

Tales asentamientos irregulares se localizan en su mayoría en la zona oriente y algunos de ellos son el Che Guevara, 2 de Octubre, Tierra y Libertad, Lomas de Nueva York, y lo más complejo es que las personas que ahí habitan se organicen para que se les ayude a formalizar estas tierras y el primer trámite es conseguir la escritura que dio origen a ese predio y tramitar el uso de suelo.

El secretario de Desarrollo Urbano Municipal precisó que en 60 de los asentamientos irregulares se requiere que integren un comité para el proceso de regularización. En estas dos administraciones se logró sacar adelante a 8 de estos espacios con 480 viviendas con títulos de propiedad, aparte se dejarán carpetas de otros 12.

Finalmente, comentó que los asentamientos irregulares provocan que las familias no puedan heredar ni vender sus propiedades, al no contar con un título de propiedad o bien algún contrato, de ahí la importancia de que la población se asegure que si va a comprar una casa, ese lugar esté legalizado.