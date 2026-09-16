Miles de personas acudieron a la Plaza de la Patria para participar en las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que incluyeron presentaciones artísticas, verbena, ceremonia cívica, pirotecnia y un concierto de Yuri.

Las actividades comenzaron desde la tarde en el Centro Histórico. A las 16:30 horas se puso en marcha el Festival Artístico, con presentaciones de mariachi, música mexicana, danzas folclóricas y otros espectáculos culturales.

Posteriormente, a partir de las seis de la tarde, el Palacio de Gobierno recibió a los asistentes para una verbena en la que se ofrecieron aguas frescas, tacos de canasta, tacos dorados, tamales y otros alimentos.

La ceremonia del Grito de Independencia se realizó a las diez de la noche y estuvo encabezada por la gobernadora Tere Jiménez. Desde Palacio de Gobierno, la mandataria recordó a personajes vinculados con el movimiento independentista y pronunció las arengas ante quienes permanecían congregados en la plaza.

“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva el general Ignacio Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la educación, la prosperidad y la familia! ¡Viva la paz y la seguridad de nuestro pueblo! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Gigante de México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó la gobernadora.

Después del repique de campanas y la interpretación del Himno Nacional, se realizó un espectáculo de pirotecnia en el Centro Histórico.

La programación continuó con la presentación de Yuri y su espectáculo “Icónica Recargado”. Durante el concierto se interpretaron temas como “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “El apagón”.

Para la concentración se implementó un operativo en el que participaron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como cuerpos de emergencia y protección civil. De acuerdo con la información proporcionada sobre el evento, los festejos transcurrieron en orden y tranquilidad.

La jornada reunió así actividades cívicas y culturales en Plaza Patria como parte de la conmemoración anual del inicio de la Independencia de México.