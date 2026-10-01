Alrededor de 980 permisos serán refrendados para comerciantes que participarán en el tradicional Tianguis de Los Muertos, en las inmediaciones de los panteones, informó Israel Díaz García, titular de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales municipales.

El proceso de refrendo comenzó esta semana y concluirá el 16 de octubre, un día antes de que oficialmente inicie el periodo autorizado para la instalación de los comerciantes, que comprenderá del 17 de octubre al 2 de noviembre.

Precisó que no todos los vendedores permanecerán durante todo el periodo, debido a que hay actividades comerciales que dependen de productos perecederos, particularmente las relacionadas con la venta de flores y coronas, por lo que sus permisos corresponden a periodos específicos.

Del total de autorizaciones previstas, el 90% corresponde a comerciantes locales, mientras que el resto está integrado por vendedores procedentes de otras entidades con permisos previamente otorgados y que ahora realizan el refrendo.

El giro comercial que concentra el mayor número de autorizaciones es el de alimentos, pero también habrá venta de flores, coronas y otros artículos relacionados con las celebraciones del Día de Muertos.

La instalación de los puestos abarcará las inmediaciones de los panteones, incluyendo el área comprendida por la avenida Circunvalación y vialidades aledañas.

Como medidas de vigilancia, advirtió que estará prohibida la venta de pólvora y artículos de pirotecnia en la vía pública, así como de juguetes y peluches con formas sexuales explícitas.