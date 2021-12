Aguascalientes vive el inicio de una crisis humanitaria por la alta migración de haitianos que llegan al estado sin recursos y con muchas carencias, por lo que urge que los gobiernos Estatal, Municipal y Federal habiliten un albergue donde les brinden los servicios básicos a todas estas personas o de lo contrario, se puede desatar una catástrofe de grandes magnitudes, advirtió el coordinador de la Casa Migrante “Camino a la Vida”, Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante que se conmemora este sábado 18 de diciembre, el activista destacó que actualmente en el estado se vive una triste situación. “Llega gente a todas horas y está muy complicado”.

Afirmó que la migración a Aguascalientes creció este año en un 500%, donde el 80% de los migrantes que llegan a la entidad son de origen haitiano, seguido de hondureños y guatemaltecos.

Destacó que la problemática creció en los últimos meses y más en las últimas semanas luego de que se reactivó el Programa “Quédate en México” acordado por los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador, por lo que el vecino país del norte cerró su frontera a los migrantes, lo que está provocando que muchos se queden a vivir en Aguascalientes.

Subrayó que para la Casa Migrante “Camino a la Vida”, la situación es muy complicada dado que ya no tienen espacio suficiente para albergar a tanto migrante que llega diario y a todas horas. “El Instituto Nacional de Migración me ha estado mandando gente a todas horas sobre todo en la madrugada. Les da su carnet y un papel con la dirección de la Casa Migrante, cuando aquí no es un hotel”.

Indicó que han llegado a tener hasta casi 30 personas asiladas, sin embargo ya está por poner un letrero de que no tienen espacio, aunado a que no tienen apoyo por parte de las autoridades para la atención de los migrantes. “Ahorita voy a Municipio para gestionar un apoyo único que me dio el alcalde, pero no es un apoyo mensual que es lo que se requiere para los gastos”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a los Gobiernos Estatal, Municipal y Federal para que a la brevedad habiliten un albergue con todo lo necesario, como colchonetas, cobijas, comida y regaderas para estas personas, “porque de otra forma no le veo yo la salida a esta situación. Veo un riesgo latente, que algún niño pueda perder la vida por estar durmiendo en la calle y eso es inadmisible por el tema humanitario de cómo haber permitido eso, cuando se pudo haber evitado”.

