Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora resulta que las campeonas mundiales de nado artístico deben dinero a la Conade… según Ana Guevara, la titular del organismo que debe apoyar a deportistas.

Con enojo por los reclamos de las nadadoras de no recibir apoyos para participar en el mundial de Egipto, donde ganaron tres oros y un bronce, Guevara dijo ayer que las deportistas mienten.

«Son unas mentirosas, es alevoso decir que el Estado y la Conade no las apoya», declaró Guevara ayer en una entrevista en W Radio.

«¿Quieren seguir vendiendo trajes de baño? Adelante, que se pongan a vender Avon o Tupperware o lo que quieran», dijo la responsable del deporte nacional sin reconocer el triunfo deportivo y descalificando los reclamos de las nadadoras.

Para acudir al mundial en Egipto, las nadadoras tuvieron que vender trajes de baño, pero al conocerse el hecho, Fundación Telmex les pagó el viaje completo.

Según Guevara, las deportistas adeudan 2.7 millones de pesos, pero no explicó por qué la deuda y qué tienen que ver las deportistas con presuntos pasivos de años que no les corresponden.