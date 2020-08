Claudia Guerrero Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su Gobierno ejerza la censura, y acusó de mentirosos a quienes lo culpan de supuestas represalias contra comunicadores que han sido críticos a su Administración.

En conferencia de prensa, el Mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones del ex Presidente Felipe Calderón, quien consideró que el conflicto registrado en W Radio podría estar relacionado con el interés de la 4T por censurar al conductor Carlos Loret.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo recordó que fue en el Gobierno de Calderón cuando se censuró a José Gutiérrez Vivó y, en el de Enrique Peña Nieto, cuando ocurrió lo mismo con la periodista Carmen Aristegui.

“Nosotros somos respetuosos, de verdad de manera auténtica de la libertad en general y de la libertad de expresión, en particular, nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores, se censuró a José Gutiérrez Vivó, en el Gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del País, está en Estados Unidos, se tuvo que asilar, en situación muy difícil, por poner un caso. Otro, el de Carmen Aristegui en el sexenio pasado, entonces si había represalias y censura”, dijo.

“¿No hay censura?”, se le insistió.

“No la hay, tan es así que desde el Presidente Madero no se ataca a un presidente como ahora y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas, y es importante que exista la oposición porque ya lo dije de la democracia, son los contrapesos, de modo que si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía”, respondió.

En este marco, el Presidente informó que su Gobierno realiza una revisión de los casos de censura en sexenios pasados, ante la posibilidad de buscar una reparación el daño.

“Nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso por que, de manera directa, el Estado mexicano lo afectó (a Gutiérrez Vivó) y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron”, aseveró.

Ayer se dio a conocer que la sociedad entre la española Prisa y Corporativo Cora, de Miguel Alemán Magnani, en el Sistema Radiópolis inició con un conflicto legal.

Luego de haber anunciado de manera sorpresiva la toma y control de las instalaciones, la parte editorial y la presidencia de Sistema Radiópolis por parte Alemán Magnani, compuesto por 17 estaciones como W Radio, ambos socios que poseen el 50 por ciento de las acciones, respectivamente, se acusaron de violar acuerdos previos.