Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo ambientalista Sélvame del Tren rebatió ayer al Presidente López Obrador y aseguró que la instalación de pilotes de 25 metros para sostener un tramo el Tramo 5 del Tren Maya sí provocará daños.

«El Presidente volvió a decir en la mañana que somos farsantes y pseudoambientalistas y no. Lo que acaba de decir el Presidente de los pilotes tampoco es válido. No somos farsantes», protestó una de las integrantes.

Los ambientalistas grabaron un video en el salón de sesiones del Senado de la República y afirmaron que el proyecto del Tren Maya carece de autorización «para traspasar los cenotes y las cavernas con los pilotes».

Sélvame del Tren invitó a la población a caminar por el tramo 5 del Tren Maya y ver la realidad.

«Basta de descalificarnos desde el escritorio y desde el helicóptero».

«Los pilotes van a impactar al acuífero. ¿Quién es el farsante? ¿Quién miente? Llevamos meses denunciando esto y hoy la confesión fue tácita y explícita por momentos del Presidente. Ya lo aceptó: sí hay daño Esta es una resistencia. Está mintiendo. Ya estamos cansados. No queremos que México se esté destruyendo: si medio ambiente, ni sus leyes ni su democracia», advirtieron.

En su edición de ayer, Grupo REFORMA informó que el Gobierno avaló la colocación de pilotes a 25 metros de profundidad en el tramo 5 del Tren Maya, entre Cancún y Tulum.

En su conferencia matutina, en Campeche, López Obrador restó importancia al daño que provocará la instalación de esos pilotes de cimentación.