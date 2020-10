Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Transparencia Internacional medía el “robo de carteras”, pero no los “atracos” y la corrupción de arriba durante el periodo neoliberal.

“Lo de Transparencia Internacional, vamos avanzando, sin duda, ellos no registraron los atracos que se cometieron durante el periodo neoliberal. Ponían carteras en sitios públicos con 2 mil, 3 mil pesos y en la cartera venía la identificación de la persona, entonces de acuerdo a las carteras que se devolvían se determinaba el nivel de corrupción en el País.

“Un método bastante elemental porque no medía los actos de corrupción que se cometían arriba. Abajo podían quedarse con las carteras, pero arriba eran tarascadas y esas no se medían, esas eran negocios”, señaló en conferencia.

El Mandatario federal dijo que, quizá por este método, no se está midiendo que en el País ya no se permite la corrupción ni la evasión fiscal.

“Entonces por eso quizá ellos no están registrando que en México ya no se permite la corrupción arriba, por ejemplo que se robaban 80 mil barriles diarios de combustible, no lo registraron y tampoco que bajó el robo en 95 por ciento, de 80 mil a 4 mil, 5 mil barriles diarios.

“Otro dato concreto, la evasión fiscal, lo que no pagaban los grandes contribuyentes y ahora sí, pero eso no lo mide Transparencia Internacional y muchas otras cosas, nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al Gobierno”, aseguró.

REFORMA publicó que los casos de cohecho internacional que se han registrado en México, como el de Odebrecht, han sido sancionados en otras naciones, como en Estados Unidos, sin que en el País aún existan castigos.

En el informe sobre corrupción transnacional, “Exportando Corrupción 2020”, Transparencia Mexicana indica que México no ha sancionado a ningún responsable por cohecho internacional.