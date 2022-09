Rolando Herrera Agencia Reforma

Michoacán, México.-El Gobierno de Michoacán reportó este martes al menos 3 mil 161 viviendas dañadas, 800 de ellas colapsadas, así como afectaciones en hospitales, escuelas y carreteras luego del sismo de 7.7 cuyo epicentro fue ayer en Coalcomán, al sur de esta entidad.

El Mandatario morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que por estas afectaciones se van a declarar zonas de desastre a los municipios de Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán y Aquila, justo en la zona donde ayer se originó el temblor.

Asimismo, que sólo sigue con quemaduras graves la mujer que sufrió una explosión en Tecomán, junto con dos menores de edad, y que no hay reportes de ningún fallecido.

«Todas las zonas afectadas están comunicadas, solo hay un punto entre Lázaro Cárdenas y Maruata donde hay taludes grandes que seguramente hoy serán retirados», informó Ramírez Bedolla.

«La verdad es que fue benevolente la naturaleza con nosotros. Sí nos dio una zarandeada, pero no hay pérdida de vidas humanas, no hay personas desaparecidas, no hay personas atrapadas. Las comunicaciones están fluidas, correctas, tanto telefónicas como terrestres».

Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, fue quien informó que en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil se enlistarán a estos cuatro municipios para obtener apoyo por el desastre que ocasionó el sismo.

Viviendas dañadas en Michoacán Nelson Bautista Gómez, director de Caminos y Carreteras, detalló que los daños en viviendas fueron los siguientes:

-Coahuayana con mil 143 viviendas afectadas y 398 colapsadas

-Aquila fueron mil 133 viviendas dañadas estructuralmente y 400 viviendas colapsadas

-Chinicuila fueron 24 viviendas nada más y cero viviendas colapsadas

-Coalcomán, donde fue el epicentro, fueron nada más 63 viviendas afectadas, pero ninguna colapsada

Escuelas dañadas Detalló que existen 89 inmuebles afectados correspondientes a instituciones educativas del nivel básico, medio superior y superior en el estado;

Daños en Iglesias por sismoEn

-Parangaricutiro

-Tingüindín

-Cotija

Vías con afectaciones en Michoacán:-Derrumbe de piedra sobre Autopista Siglo 21

-Daños en el Puente Ticuiz

-Daños en Puente Coahuayana

-Agrietamientos en la Carretera Costera

Hospitales afectados tras temblor El Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que se registraron daños en 21 centros de salud de:

-Pátzcuaro

-Zacapu

-Uruapan

-Aguililla

-Puruándiro

-Coahuayana

-Cherán

-Hidalgo

Apoya Ejército a Michoacán tras sismo La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transportó 2 mil dotaciones alimentarias, mil 400 cobijas, mil 200 colchonetas y 400 láminas.

El comandante de la 43 Zona Militar, Enrique Covarrubias López,añadió que 650 elementos del Ejército y 72 vehículos; así como 250 de la Guardia Nacional con 24 vehículos, apoyan en la seguridad y remoción de las zonas afectadas.