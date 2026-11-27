Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La actriz Michelle Vieth busca preservar su integridad, intimidad y salud emocional tras la ratificación judicial de las medidas de protección que impiden a su exesposo, Héctor Soberón, acercarse, comunicarse o hablar públicamente sobre ella.

La intérprete, quien se presentará este viernes en Zapopan con la obra de teatro El Sótano, aseguró que su prioridad es el bienestar de sus hijos y familiares, aunque evitó precisar si emprenderá nuevas acciones legales.

El conflicto entre ambos actores se remonta a su matrimonio, entre 2002 y 2003, y a la difusión sin consentimiento de un video íntimo de Vieth en 2004, hecho del que responsabiliza a Soberón, quien sostiene su inocencia.

El mes pasado, una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó medidas de protección a favor de la actriz, tras acreditar violencia de género, digital y mediática.

En el ámbito profesional, Vieth protagoniza junto a Rafael Perrín El Sótano, una puesta en escena de terror y suspenso psicológico basada en un relato de Koji Suzuki, autor de El Aro.

La función tendrá lugar este viernes 27, a las 19:00 horas, en el Teatro Galerías de Zapopan, con boletos disponibles a precios que oscilan entre 380 y 650 pesos.