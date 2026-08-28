Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. -El astro canadiense Michael Bublé será el encargado de inaugurar oficialmente el Coliseo GNP Seguros (antes Estadio 3 de Marzo) en Jalisco el próximo 22 de septiembre, en un inesperado giro de cartelera tras la cancelación del legendario Rod Stewart por complicaciones de salud.

OCESA, la promotora del evento, confirmó que el intérprete de «Haven’t Met You Yet» asumirá el liderazgo de la esperada velada, transformando la apertura en una gala al ritmo de éxitos de swing y pop tradicional.

La Preventa Banamex comenzará el 1 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 2 de septiembre a través de Ticketmaster. Los costos de los boletos irán de los mil 91 a los 4 mil 935 pesos.

Según información de los organizadores, los boletos adquiridos para el concierto de Rod Stewart están siendo reembolsados, pues no serán válidos para este nuevo evento.

Michael Bublé es considerado un artista reconocido dentro del género del pop tradicional, con un estilo frecuentemente arraigado en el jazz, el swing y las baladas, con una trayectoria que incluye 5 premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Paseo de la Fama de Canadá, entre muchos otros reconocimientos.