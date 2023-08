Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con las reflexiones y análisis que he compartido con ustedes respecto al reglamento de MIAA. Como lo he manifestado desde que inicié con esta serie de entregas, podrán recordar que advertí desde hace trece años y a la fecha, lo que debió ser una transición del modelo de concesión a la prestación por conducto municipal de los servicios de agua en la capital del estado de Aguascalientes. He abordado las omisiones y errores de dicho reglamento que inevitablemente repercutirán en su desempeño. Lo anterior, como parte de no comprender la naturaleza de los servicios públicos de agua y sus diversos ámbitos, sobre una transición que primero debió definirse cómo se debe prestar y luego quién.

Ahora abordaré lo que comprenden las áreas de apoyo de MIAA. Para el efecto, se les conoce como procesos adjetivos no sustantivos. Esto refiere a que un organismo operador tiene como función hacer que llegue a la toma domiciliaria el agua, así como el desalojo de las aguas residuales que se generan por el uso del agua; esto en palabras simples. Sin embargo, los procesos o las áreas sustantivas son aquellas que directamente intervienen en la prestación del servicio, como planeación, operativa, técnica, calidad de agua y saneamiento principalmente. Por el contrario, lo que se considera como adjetivo son las áreas o funciones que apoyan a las mencionadas anteriormente.

Las direcciones, áreas o funciones de administración, comunicación, jurídico, contraloría y tecnologías de la información o soporte, comprendidas en la sección séptima a partir de su artículo 125 hasta el artículo 156, abordan estos procesos adjetivos no sustantivos que son de apoyo. Eso no les resta importancia; son necesarias para que efectivamente brinden el apoyo a los procesos sustantivos en la realización de las tareas. Por ejemplo, que se cuente con vehículos, recursos financieros, equipos de cómputo actualizados y en funciones, así como el área jurídica y la de control interno, o como se les conocía bajo la función de contralorías, con la finalidad de que el actuar de esta entidad funcione y ejecute su trabajo en apego estricto a la ley, ya que es un organismo de derecho público. Vuelvo a repetirlo, como tantas veces en este espacio, al ser autoridad con base en el principio de legalidad que marca nuestro orden constitucional: “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite”.

Estas áreas, si bien son de apoyo, son útiles, pero no pueden ir más allá ni suplir las omisiones que tengan las otras áreas. Más aún, los perfiles de estas áreas son muy conservadores, repiten lo que se establece en otras latitudes. Al igual que las direcciones anteriores que analizamos en las pasadas entregas, adolecen de innovación organizacional y de funciones. No hay visión alguna de interés, pues repiten lo mismo que en los casi 2,500 municipios del país.

Pareciera que existe una novedad en el área jurídica con el nombre que se le adjudica a una de las jefaturas de la dirección jurídica, la cual no le corresponde ocuparse de las denuncias, materia laboral o lo tradicional con lo cual se identifica a los abogados. Me refiero a la “jefatura de regulación hídrica” contemplada en el artículo 140. Manifiesto que es impreciso su nombre para las funciones que desempeñaría. Ahora bien, esto se puede confundir con la política regulatoria, de la que con frecuencia menciono en este espacio y que ha sido la gran ausente, incluso a nivel nacional. Esta jefatura puede concentrar mucho poder, por lo tanto, requiere contrapeso y vigilancia. Es ahí donde se puede maquinar ese gran adefesio que son las factibilidades y permisos para fraccionar. Por decirlo de una manera más simple, es ya sabido que eso está vinculado con uno de los problemas en la eficiencia del servicio, que es el desmedido crecimiento urbano, consecuencia de la corrupción en los desarrolladores y autoridades municipales.

Considero que esta área debe ser más de índole normativa y no engañar o generar confusiones con la responsable de una política regulatoria. Porque, además, en México y Aguascalientes no es la excepción, se adolece de mecanismos regulatorios. Por otro lado, el principio de la regulación tiene su médula en “que no se puede ser juez ni parte”. Por eso y otras razones, CCAPAMA no ha sido, ni puede ser, un ente regulador. Debe ser un ente ajeno y autónomo en los hechos, escenario que está muy lejos en los estados de la república. Como podrán ver, es lo mismo que otros reglamentos y MIAA es una réplica de lo que existe en el país, con la diferencia de que cuenta con una mercadotecnia con asomos de perversidad. La siguiente semana vamos con el denominado Título tercero que corresponde a los servicios públicos de agua a partir del artículo 157.

Continuaremos la próxima semana. No olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

