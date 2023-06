El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, anunció que, a partir del 22 de octubre, las oficinas centrales del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes iniciarán su servicio en el Centro de Atención Municipal (CAM).

Montañez informó que, una vez concluida la gestión de Veolia como empresa concesionaria del servicio de agua, las oficinas del MISS comenzarán sus operaciones en el CAM, ubicado en la avenida López Mateos Poniente. Este cambio brindará mayor comodidad a los usuarios para realizar trámites relacionados con el servicio de agua potable.

Además, se planea ampliar la atención de algunos servicios a los domingos para proporcionar opciones a aquellos usuarios que no puedan realizar trámites durante la semana. No obstante, recordó que existen más de 127 servicios que pueden pagarse en línea.

Por otro lado, mencionó que se están evaluando diferentes proveedores de medidores y aplicaciones para su interconexión. Esto permitiría a los usuarios la posibilidad de monitorear en tiempo real, desde su teléfono móvil, el consumo de agua, las lecturas, la detección de fugas y conocer el costo de su recibo.

En este sentido, se aclaró que no existe una alianza exclusiva con ninguna empresa y que hay medidores con precios que inician desde los 50 dólares. En el futuro, se analizará la posibilidad de que el municipio subsidie una parte del costo y que el resto se incluya en la facturación del usuario.

Para concluir, el alcalde destacó que la inversión en medidores inteligentes podría ser más viable antes de considerar la rehabilitación de la infraestructura física, debido a los altos costos que esto implicaría.