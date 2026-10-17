El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica en las colonias Las Flores y El Obraje, con una inversión de 2.8 millones de pesos destinada a renovar la red de distribución de agua potable, informó el organismo operador del municipio de Aguascalientes.

Las obras contemplan la intervención de distintos tramos de las calles Amapolas, Geranios, Claveles, Epifanio Silva y Cerrada Ramos, donde se instalarán 879 metros de tubería de tres pulgadas de diámetro y se habilitarán 178 tomas domiciliarias.

De acuerdo con la información proporcionada por MIAA, los trabajos tienen como objetivo renovar la infraestructura existente y mejorar las condiciones de distribución del agua potable hacia las viviendas de ambas zonas de la ciudad.

La intervención incluye tanto la sustitución de tuberías como la incorporación de conexiones domiciliarias, componentes que forman parte de la red encargada de conducir el agua desde el sistema de distribución hasta los hogares.

El organismo municipal indicó que estas acciones forman parte de los trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica en la capital, donde el mantenimiento y la renovación de las redes son necesarios para atender las necesidades de abastecimiento de la población.