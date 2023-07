MIAA lanza programa de verificación de medidores

Desde este mes, el equipo de lecturistas del nuevo organismo operador del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) comenzó a visitar domicilios para tomar lecturas de los medidores de agua potable y verificar su correspondencia con las facturas emitidas por la concesionaria.

Este proceso no implica la aplicación de cargos adicionales para los usuarios. Su propósito es supervisar y evaluar la información que la concesionaria tiene de los domicilios, detectar inconsistencias o errores, y, en su caso, señalarlo. De esta forma, se podrá proporcionar a los usuarios una lectura precisa y facturación acorde al consumo real de agua.

El equipo de lecturistas, formado por 50 miembros, documentará aproximadamente 350 registros por día durante los 20 días hábiles de cada mes. Este esfuerzo exhaustivo cubrirá las 340 mil tomas de agua registradas en el municipio, proporcionando una capacitación valiosa en campo a los lecturistas para mejorar la efectividad de las lecturas y el seguimiento de las mismas.

El ciclo de lectura y entrega de facturas es un componente clave en el sistema comercial del MIAA. A partir de su operación formal en octubre próximo, el organismo aspira a crear una base de datos confiable con lecturas reales. Esto no sólo reducirá los informes por discrepancias en las lecturas, sino que también ayudará a prevenir el desperdicio de agua por fugas no detectadas, alentando una gestión más eficiente del vital recurso.