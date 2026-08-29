El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) inició la primera etapa de instalación de medidores inteligentes en distintos sectores de la ciudad. El programa contempla la colocación gradual de equipos con tecnología ultrasónica y tiene como meta alcanzar una cobertura de 180 colonias durante 2026.

Los nuevos dispositivos permitirán registrar con mayor precisión el consumo de agua en cada vivienda y sustituirán a los medidores convencionales que ya cumplieron su vida útil, informó Martín Carrera Hernández, supervisor de Medición de MIAA.

Los trabajos comenzaron en la zona norte y actualmente se realizan en sectores como Campestre, Vergel y La Herradura, además de otras colonias contempladas en la primera etapa. El programa prevé la instalación de 200 medidores diarios y posteriormente avanzará hacia el centro y el sur de la ciudad, con cobertura en zonas como Andorra Residencial, Calicantos, El Molino, Ciudad Industrial, la Central de Abastos, Rústicos Calpulli y Villas de Bonaterra.

Carrera Hernández explicó que los equipos cuentan con un sistema ultrasónico que permite medir únicamente el flujo de agua, sin registrar el aire presente en las tuberías. Cada aparato dispone de un número de serie vinculado al recibo del usuario y de una pantalla para consultar el volumen consumido. Además, los medidores pueden instalarse en distintas posiciones y están diseñados para obtener lecturas precisas.

Como parte de los trabajos, MIAA también rehabilita tomas domiciliarias y reemplaza instalaciones obsoletas mediante la colocación de nuevos cuadros hidráulicos. Tras la intervención, las cuadrillas de bacheo repararán las áreas abiertas y retirarán el material generado durante las obras.

La sustitución no tendrá costo para los usuarios que ya cuenten con un medidor convencional y tampoco será necesario realizar trámites, ya que personal debidamente identificado de MIAA y de la empresa Strafin acudirá directamente a los domicilios incluidos en el programa.

De acuerdo con el organismo, la nueva tecnología también permitirá a las familias consultar y supervisar su consumo mediante herramientas digitales, con el objetivo de identificar variaciones y administrar el uso del agua.