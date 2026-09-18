El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) incorporó 32 nuevas unidades y maquinaria, con una inversión de 64 millones de pesos, destinadas principalmente a reforzar los trabajos de desazolve, reparación de redes de agua potable y alcantarillado, así como las labores de bacheo.

El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la entrega del equipamiento, integrado por dos camiones tipo camel para desazolves, dos retroexcavadoras, un minicargador, tres camiones con plataforma, tres camiones 4×2, un semirremolque, dos camiones de chasis, 10 camionetas RAM y ocho vehículos de carga adaptados con carrocerías.

De acuerdo con las autoridades municipales, la incorporación de estas unidades permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo y atender en menor tiempo los reportes relacionados con fugas, drenajes e infraestructura hidráulica en diferentes puntos de la ciudad.

El director de MIAA, Jesús Vallín Contreras, informó que la mayor parte de los 64 millones de pesos invertidos se destinó a equipo para las áreas de alcantarillado y bacheo, además de herramientas para realizar reparaciones en redes y pozos.

Durante el acto, Montañez señaló que MIAA tiene bajo su operación 240 pozos y destacó el trabajo del personal que labora en distintos turnos. Asimismo, atribuyó parte del fortalecimiento financiero del organismo al cumplimiento de los usuarios en el pago del servicio.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento, Juan Manuel Gómez Morales, indicó que, desde el inicio de operaciones del organismo, se han realizado más de 320 obras de rehabilitación de alcantarillado, reparado más de 12 mil fugas y efectuado 10 mil 500 desazolves.

La entrega del nuevo parque vehicular y de la maquinaria se llevó a cabo en la Plaza de la Patria, con la presencia de integrantes del Ayuntamiento de Aguascalientes.